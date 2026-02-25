El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 76% y el 100%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es considerable, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante el día. Las cantidades de lluvia esperadas son relativamente bajas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas de la mañana y hasta 0.8 mm en la tarde.

Además, existe una probabilidad de tormentas, especialmente en las horas centrales del día, con un 75% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, que se prevén con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Los vientos soplarán principalmente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se preparen para un tiempo inestable, llevando consigo paraguas y abrigos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de nubes, lluvias y viento puede hacer que la jornada sea menos agradable, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre con precaución. En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.