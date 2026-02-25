El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 95% entre las 01:00 y las 07:00, y del 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a la lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la mañana y hasta 4 mm en la tarde. Las tormentas también son una posibilidad, con un 65% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo matutino.

A partir de la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevé que la intensidad de las lluvias disminuya ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 14 y 15 grados centígrados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el suroeste, pero seguirá siendo un factor relevante en la sensación térmica.

Hacia el final del día, se espera que las condiciones comiencen a mejorar, con una disminución en la probabilidad de lluvia y tormentas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados centígrados por la noche. La humedad se mantendrá alta, pero la lluvia debería cesar, permitiendo que el cielo se despeje gradualmente.

En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas en las horas de la mañana, y una ligera mejora hacia la tarde y la noche. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.