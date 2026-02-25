El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con mínimas variaciones, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, con un 95% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Cambados se enfrenten a lluvias, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero las condiciones de lluvia persistirán, con un 90% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00.

En la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, con un leve descenso hacia la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría haber momentos de tregua. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las horas de la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:20, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las condiciones de niebla son posibles. La temperatura descenderá a 12 grados hacia la noche, y el viento se calmará, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.