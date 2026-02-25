El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

Hoy, 25 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 16 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia será del 95%, y se prevé que las primeras gotas comiencen a caer alrededor de las 6:00 a.m. La precipitación acumulada podría ser escasa al inicio, con valores que rondan los 0.1 mm, pero a medida que el día progrese, especialmente entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m., se anticipa un incremento en la intensidad de las lluvias, alcanzando hasta 5 mm en total.

Las tormentas también serán un factor a considerar, con una probabilidad del 75% de que se produzcan entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Esto sugiere que los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Las ráfagas de viento, que alcanzarán hasta 25 km/h, podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá a un 0% después de las 7:00 p.m. Sin embargo, la bruma podría aparecer en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad.

Es importante que los residentes de Caldas de Reis se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de cielos cubiertos, lluvias y tormentas sugiere un día en el que la precaución es clave, especialmente para quienes necesiten desplazarse o realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.