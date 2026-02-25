El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 7:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de lluvia es del 100%. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán, alcanzando hasta 9 mm en las horas centrales del día. Las tormentas también son probables, con un 75% de probabilidad de que se produzcan entre las 7:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo inestables, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

En la tarde, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 13 grados, con una ligera disminución hacia la noche. La probabilidad de tormentas disminuirá a un 5% entre las 19:00 y las 21:00 horas, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Es recomendable que los residentes de Bueu tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas, especialmente si tienen planes al aire libre. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será crucial, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada se cerrará con cielos mayormente nublados y temperaturas que descenderán a los 10 grados hacia la medianoche, marcando el final de un día inestable y húmedo en la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.