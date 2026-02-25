El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La probabilidad de lluvia será notable, con un 95% de posibilidad de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Barro experimenten lluvias durante este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde.

Las lluvias comenzarán como ligeras, pero se intensificarán a medida que avance el día. En particular, se prevén entre 2 y 5 mm de precipitación, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas acompañadas de lluvias.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas de lluvia. A medida que se acerque la noche, se espera que el viento disminuya, pero las temperaturas también comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 10 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, los residentes de Barro deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante la tarde, cuando se prevén las lluvias más intensas.

