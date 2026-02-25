El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 9 mm en el periodo más lluvioso. La lluvia se acompañará de tormentas, con un 75% de probabilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en general moderado, lo que podría ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas.

En la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La nubosidad persistirá, y aunque las lluvias podrían disminuir un poco, la probabilidad de chubascos aislados se mantendrá hasta el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Los habitantes de Baiona deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones húmedas y frescas. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es un buen día para actividades en interiores, mientras que las condiciones al aire libre podrían ser complicadas.

