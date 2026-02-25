El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 55% entre las 00:00 y las 07:00, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día podrían ser las más críticas en términos de precipitaciones, con lluvias que podrían ser escasas pero persistentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más fría.

En la tarde, la situación no mejorará significativamente. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% entre las 07:00 y las 13:00 y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados en las horas más cálidas, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero la posibilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad.

Hacia el final del día, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, pero aún se espera un 15% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 9 grados por la noche. En resumen, se recomienda a los habitantes de As Neves que se preparen para un día mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.