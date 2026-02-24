El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y alcanzando hasta un 94% en las horas más húmedas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un leve registro de 0.1 mm hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente en la tarde, con un 70% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 15% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Aunque la lluvia no será intensa, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se sugiere tener precaución al realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y la tarde, aumentando a un 15% en la noche. Esto indica que, aunque el tiempo será mayormente nublado, no se anticipan condiciones severas.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera y viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se elige salir, hacerlo con la debida preparación para el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, subiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando los 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una sensación de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables a pesar de la nubosidad.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo que se tornará completamente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo gris que se mantendrá durante la mayor parte del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

