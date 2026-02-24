El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo que se tornará completamente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo gris que se mantendrá durante la mayor parte del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 14 grados por la tarde y finalizando la jornada con temperaturas de 13 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja de lluvia, con un leve registro de 0.1 mm de precipitación en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementa ligeramente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se estima un 75% de probabilidad, aunque las cantidades esperadas son mínimas. Por la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a un 10% entre las 13:00 y las 19:00, y a un 15% entre las 19:00 y la 01:00.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 22 km/h a lo largo del día, siendo más intensas en las horas centrales.

En resumen, el día se presenta como uno de cielos cubiertos y temperaturas frescas, con una ligera posibilidad de lluvia que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. Los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día gris, pero sin grandes sorpresas meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, donde se prevé una precipitación de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una sensación de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables a pesar de la nubosidad.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.