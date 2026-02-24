El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando hasta un 85% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo de la jornada, se mantendrá un ambiente fresco, con temperaturas que no superarán los 15 grados en las horas más frías de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo al caer la noche.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas del día, especialmente en la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad en algunos momentos, aunque la niebla podría aparecer en las primeras horas de la mañana. El ocaso se producirá a las 19:18 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá consigo precipitaciones significativas. En resumen, se recomienda a los habitantes de Vilaboa que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de tormentas al caer la noche.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, y subiendo gradualmente hasta los 16 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , comenzando con un fresco 11 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

El 24 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas del día. A partir de las 04:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

