El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur a velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando en intensidad en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día despejado y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma y la niebla pueden aparecer en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas más bajas, aunque se disiparán rápidamente a medida que avance el día.

El viento, que soplará principalmente desde el sur y suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 44 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el sol se eleva en el cielo, la combinación de viento y temperaturas agradables hará que la jornada sea propicia para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables que se presentan.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de las primeras horas, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 8 grados . La sensación térmica puede ser algo más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles del 67% al 77%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.