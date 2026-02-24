El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera en Vigo un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo cubierto, que se mantendrá constante durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando hasta un 86% en las primeras horas de la tarde. Esta elevada humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con las temperaturas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, hay que estar atentos a las probabilidades de tormenta, que son mínimas en la mañana y aumentan ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará sin lluvia, podría haber un leve riesgo de tormenta por la noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente en áreas abiertas o costeras.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. El orto se producirá a las 08:17 y el ocaso a las 19:18, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa debido a la cobertura nubosa.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será fresco y mayormente cubierto, con temperaturas agradables en la tarde, pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas y estén preparados para un día de clima variable.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se tornarán más densas, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, y subiendo gradualmente hasta los 16 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

