El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana y volviendo a subir a 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% a las 00:00 horas y alcanzando un 89% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la temperatura real. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 62% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas, podría hacer que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 0% en la mayoría de los periodos, aunque hay un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa en las horas de la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que estén atentos a las ráfagas de viento, especialmente en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, la cobertura nubosa se mantendrá constante, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde, aunque la precipitación total se espera que sea mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, donde se prevé una precipitación de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

