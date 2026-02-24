El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El 24 de febrero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con un cielo completamente cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente a 13 grados hacia el mediodía y alcanzando los 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 95% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. La bruma será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y durante actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa fresca.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde, cuando se incrementa ligeramente a un 10% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin mayores inconvenientes.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 10% durante la tarde, aunque las condiciones no parecen propensas a tormentas severas. A medida que el sol se ponga a las 19:18, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frescura se intensificará con el viento. En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de viento fuerte en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría, aunque sin precipitaciones esperadas. La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 1 de la mañana.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en O Porriño, se espera un tiempo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.