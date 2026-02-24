El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El 24 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , con un leve aumento en las horas centrales del día, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en las primeras horas de la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, especialmente en combinación con el viento que se espera a lo largo del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 19:00 horas. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan acumulaciones significativas de lluvia, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por precipitaciones.

Los ciudadanos de Tomiño pueden esperar un día tranquilo, aunque algo gris y fresco. Es recomendable llevar abrigo, especialmente en las horas de la tarde cuando las temperaturas descienden nuevamente. La combinación de nubes, viento y humedad puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja estar preparados para un día de invierno típico en la región.

En resumen, el 24 de febrero en Tomiño será un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y un viento moderado del sur. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se sugiere estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados hacia la tarde. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes y visitantes.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

El 24 de febrero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con un cielo completamente cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente a 13 grados hacia el mediodía y alcanzando los 17 grados en las horas centrales del día.

