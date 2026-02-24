El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El 24 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas del día. A partir de las 04:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 57% a las 15:00, antes de aumentar nuevamente hacia la tarde y noche. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas y expuestas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, rondando los 25 km/h.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 19:00, momento en el que podría incrementarse ligeramente a un 15% en las horas nocturnas. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones por mal tiempo.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente tranquilo, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la brisa y las temperaturas frescas. La salida del sol se producirá a las 08:17, ofreciendo una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 19:18, brindando la oportunidad de disfrutar de un atardecer pintoresco en la localidad.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para el 24 de febrero de 2026 se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que podría dar un aspecto etéreo al amanecer, que se producirá a las 08:17. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá alta, aunque se prevé que a partir de las 4 de la madrugada se reduzca a un estado poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , comenzando con un fresco 11 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados a las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.