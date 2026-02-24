El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 59% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Esta brisa será más intensa durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La salida del sol se producirá a las 08:16, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:16, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o encuentros familiares, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de las primeras horas, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 8 grados . La sensación térmica puede ser algo más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles del 67% al 77%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.