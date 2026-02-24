El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la localidad. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Sanxenxo experimente lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 25%. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes lleven consigo un paraguas o chubasquero, aunque no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 33 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento al 25% en la franja de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se esperan fenómenos severos, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre con precaución.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos del sur aportarán un toque fresco, haciendo que sea un día ideal para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes del municipio, siempre con un abrigo a mano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que darán paso a un cielo cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , comenzando con un ambiente fresco en la madrugada y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 17 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una visibilidad reducida en algunos momentos debido a la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.