El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente nublado con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 04:00 y las 08:00, lo que permitirá que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 10 grados . Sin embargo, a partir de las 09:00, el cielo volverá a nublarse, y se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 10 a 11 grados hasta el mediodía.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad, aunque las condiciones generales seguirán siendo mayormente secas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando notablemente hacia la tarde.

En cuanto a la humedad, se espera que descienda gradualmente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la sensación de frío persista. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con un valor estimado de 19 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:18, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00. En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y temperaturas frescas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para el viento y la posible llegada de tormentas por la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales del día, donde las nubes serán más densas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas mostrarán una transición hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.