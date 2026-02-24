El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán valores cercanos al 100%. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante el viento, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 19:00 horas. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, con un 10% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias significativas, es posible que se presenten algunas gotas aisladas en la tarde.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente nublado, pero con temperaturas agradables. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad será más densa y la posibilidad de tormentas aumentará. En general, se recomienda llevar ropa adecuada para el viento y la posibilidad de un ligero chaparrón.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en O Porriño, se espera un tiempo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente nublado con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día.

El 24 de febrero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con un cielo completamente cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente a 13 grados hacia el mediodía y alcanzando los 17 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.