El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una sensación de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables a pesar de la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la madrugada. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de un cielo cubierto.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 66% durante la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que se vistan en capas para mantenerse cómodos durante el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque frescas, y una ligera posibilidad de lluvia. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable estar preparado para las condiciones cambiantes. A pesar de la nubosidad, no se anticipan tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, subiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando los 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo mayormente cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se presentará en las primeras horas. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo, con algunas posibilidades de lluvia escasa hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.