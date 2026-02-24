El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , comenzando con un fresco 11 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% y alcanzando hasta un 85% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones permanecerán secas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 9 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a rachas de hasta 40 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 15% en el periodo de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, lo que permitirá que los residentes de Redondela disfruten de sus actividades diarias sin preocupaciones significativas por el tiempo.

El orto se producirá a las 08:17, brindando luz natural a la mañana, mientras que el ocaso se espera para las 19:18, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada, aunque nublada. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que podría dar un aspecto etéreo al amanecer, que se producirá a las 08:17. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá alta, aunque se prevé que a partir de las 4 de la madrugada se reduzca a un estado poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren.

El 24 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas del día. A partir de las 04:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados a las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

