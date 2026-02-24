El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 98% en las horas más frescas de la madrugada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay una probabilidad de tormenta del 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría indicar la posibilidad de algún fenómeno aislado en la tarde-noche. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar.

El viento será otro aspecto a tener en cuenta. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas y expuestas. La dirección del viento podría contribuir a una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia las 20:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir. El ocaso se producirá a las 19:18, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de cielos cubiertos, temperaturas agradables y sin precipitaciones, aunque con la posibilidad de tormentas aisladas por la tarde. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica varíe, por lo que es aconsejable estar preparado para un tiempo cambiante.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, resultando en un cielo completamente cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 17 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas, que darán paso a un cielo cubierto a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.