El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 74% al amanecer y que podrían llegar hasta el 97% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa, con un acumulado de 0.1 mm previsto para la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará en las horas centrales del día, alcanzando un 75% entre las 07:00 y las 13:00, y un 15% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 20 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podría afectar la sensación térmica.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Se recomienda a los conductores y peatones estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes decidan salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, donde se prevé una precipitación de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo completamente cubierto en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados a las 15:00 horas.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana y volviendo a subir a 16 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.