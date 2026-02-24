El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas mostrarán una transición hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los habitantes de Ponteareas vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, por lo que se puede esperar un día mayormente seco.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas abiertas y expuestas.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:18 horas, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con cielos aún cubiertos. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Ponteareas, aunque la atmósfera se sentirá algo densa debido a la nubosidad.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales, sin precipitaciones significativas, pero con un ligero riesgo de tormentas hacia la tarde. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento y la posible sensación de frío.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con periodos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente nublado con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.