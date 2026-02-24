El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, con momentos de nubosidad más densa, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, mientras que en la tarde podría llegar a los 16 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad se mantendrá elevada, fluctuando entre el 62% y el 94%, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en áreas más propensas a la condensación.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, existe una probabilidad del 10% de tormentas en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría traer consigo algunas sorpresas en forma de chubascos aislados. Es recomendable que los residentes se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones climáticas a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. A las 14:00 horas, se espera que la velocidad del viento sea de 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad, sin precipitaciones significativas, pero con la posibilidad de tormentas al final del día. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que podría dar un aspecto etéreo al amanecer, que se producirá a las 08:17. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá alta, aunque se prevé que a partir de las 4 de la madrugada se reduzca a un estado poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren.

El 24 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas del día. A partir de las 04:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.