El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas, que darán paso a un cielo cubierto a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando hasta un 98% en las horas más frías, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de nubes y bruma, podría dar lugar a la formación de niebla en algunos momentos, especialmente durante la madrugada y la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas del día. Predominará la dirección del viento del sur, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica durante las horas más cálidas. Las velocidades del viento variarán, comenzando en 3 km/h por la mañana y aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente relativamente templado, aunque la sensación de frescor persistirá debido a la alta humedad y el viento. La puesta de sol se producirá a las 19:18, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de bruma y viento.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 17 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo mayormente cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se presentará en las primeras horas. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo, con algunas posibilidades de lluvia escasa hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 18 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.