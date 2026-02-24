El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que podría dar un aspecto etéreo al amanecer, que se producirá a las 08:17. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá alta, aunque se prevé que a partir de las 4 de la madrugada se reduzca a un estado poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren.

Sin embargo, a partir de las 7 de la mañana, la situación cambiará nuevamente, y el cielo se cubrirá con bruma, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona. A lo largo de la tarde, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto desde las 16:00 hasta el ocaso, que será a las 19:17. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 10 grados en las primeras horas y se mantendrá relativamente estable, con ligeras variaciones. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h, especialmente en las horas cercanas a la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que las condiciones permanecerán secas. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas hacia el final de la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00. En resumen, se anticipa un día fresco y mayormente nublado en Pazos de Borbén, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la bruma y el viento.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con periodos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , comenzando con un fresco 11 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

El 24 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas del día. A partir de las 04:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

