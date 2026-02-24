El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados hacia la tarde. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes y visitantes.

A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la presencia de niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. La niebla se mantendrá en varios periodos, creando un ambiente denso y húmedo que requerirá precaución al desplazarse.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de que se presenten lluvias ligeras entre las 07:00 y las 13:00, y un 10% de probabilidad entre las 19:00 y la 01:00. A pesar de estas posibilidades, la mayoría del día se desarrollará sin lluvias significativas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 05:00 y las 06:00, y nuevamente en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso.

A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad se mantendrá alta, con valores que rondarán el 91% en las horas de la noche, lo que podría contribuir a la formación de niebla nuevamente.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al conducir y al realizar actividades al aire libre, especialmente en las horas de niebla.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han dado paso a un cielo cubierto, lo que se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

El 24 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , con un leve aumento en las horas centrales del día, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.