El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 66% por la mañana y alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay una probabilidad de tormentas del 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podría haber actividad eléctrica en la noche, aunque no se espera que esto se traduzca en lluvias significativas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los residentes se preparen para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de que el viento sople con más fuerza en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas del día, pero se espera que mejore a medida que avance la jornada. En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas en la noche, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo variable.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas den paso a un panorama muy nuboso, que se mantendrá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la cobertura de nubes se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales y de la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados hacia la tarde. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes y visitantes.

El 24 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , con un leve aumento en las horas centrales del día, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.