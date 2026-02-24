El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en O Porriño, se espera un tiempo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. En particular, se prevé que la humedad alcance el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque fresco, ayudará a dispersar un poco la sensación de humedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del tiempo, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una atmósfera tranquila y serena, ideal para disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables en la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

El 24 de febrero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con un cielo completamente cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente a 13 grados hacia el mediodía y alcanzando los 17 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.