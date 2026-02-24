El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, donde se espera una precipitación de hasta 0.1 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados durante la mayor parte de la mañana y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 88% en las horas más húmedas del día. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad que oscilará entre los 7 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 51 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Esto podría generar condiciones de viento incómodas, especialmente en áreas expuestas, por lo que se sugiere precaución al realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y la tarde, aumentando a un 25% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, lo que permitirá disfrutar de la jornada con tranquilidad.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera y viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo o paseos cortos, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento y la temperatura.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, subiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando los 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de nubes altas que dará paso a un cielo muy nuboso y finalmente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A pesar de la abundancia de nubes, las probabilidades de precipitación son bajas, con un leve registro de 0.1 mm de lluvia esperada en la tarde, aunque la probabilidad de que esto ocurra es mínima.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una visibilidad reducida en algunos momentos debido a la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.