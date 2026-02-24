El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Nigrán se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad del entorno. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé una temperatura de 15 grados a partir de las 12:00 hasta las 16:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde y noche. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que variarán entre 9 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 13:00 horas, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento al 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es mínima, con un 0% de probabilidad hasta las 13:00 y un leve incremento al 10% en la misma franja horaria de la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones climáticas se mantendrán mayormente estables y secas.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, el viento puede ser un factor a considerar, especialmente durante las horas más ventosas. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la humedad, y estar atentos a las condiciones del viento, que podrían afectar la comodidad al estar al aire libre.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y vientos del sur, lo que hará que la jornada sea fresca y húmeda, pero sin precipitaciones significativas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han dado paso a un cielo cubierto, lo que se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría, aunque sin precipitaciones esperadas. La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 1 de la mañana.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera en Vigo un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo cubierto, que se mantendrá constante durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

