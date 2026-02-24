El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 96% en las horas más frescas. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede dar lugar a una sensación térmica más fría de lo que indican los valores de temperatura. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Mos que se vistan adecuadamente para el día, considerando capas que les permitan adaptarse a las variaciones de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es prudente estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas al caer la noche.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Por lo tanto, se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche. La combinación de nubes, humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en O Porriño, se espera un tiempo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , comenzando con un fresco 11 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera en Vigo un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo cubierto, que se mantendrá constante durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.