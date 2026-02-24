El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente gris que se mantendrá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo, con una visibilidad reducida en algunos momentos debido a la niebla y la bruma que se presentarán en las horas más tempranas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se ponga, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados por la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en las horas más frescas. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse adecuadamente para el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de lluvias dispersas en la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. A pesar de esto, no se esperan acumulaciones importantes.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 39 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas suaves pero una alta humedad que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Se recomienda precaución al conducir debido a la posible niebla y bruma en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.