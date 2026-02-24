El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con periodos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando a un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en la tarde, con valores que rondarán entre el 56% y el 89%. Esto podría generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de lluvias en la franja horaria de 19:00 a 01:00, con un 10% de probabilidad, aunque no se anticipan acumulaciones importantes.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas y podría influir en la percepción del frío, especialmente al caer la noche.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable llevar una chaqueta ligera y estar preparado para un ambiente algo húmedo y fresco a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que podría dar un aspecto etéreo al amanecer, que se producirá a las 08:17. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá alta, aunque se prevé que a partir de las 4 de la madrugada se reduzca a un estado poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas mostrarán una transición hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.