El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, y subiendo gradualmente hasta los 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y alcanzando hasta un 87% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0%, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco a pesar de la abundante nubosidad.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque se mantiene en un 10% en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado.

En resumen, Moaña experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con un ambiente húmedo y ventoso. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo y que consideren el viento al planificar actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que darán paso a un cielo cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , comenzando con un ambiente fresco en la madrugada y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se tornarán más densas, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera en Vigo un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo cubierto, que se mantendrá constante durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

