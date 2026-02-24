El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo mayormente cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se presentará en las primeras horas. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo, con algunas posibilidades de lluvia escasa hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 85%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa ligeramente hacia la tarde, con un 15% de posibilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, se espera que cualquier precipitación sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Meis lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, resultando en un cielo completamente cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, subiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando los 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una sensación de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables a pesar de la nubosidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

