El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una visibilidad reducida en algunos momentos debido a la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde, antes de volver a alcanzar los 15 grados hacia la tarde-noche. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta un 93% en las horas más frescas, contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de bruma y niebla, lo que podría afectar la visibilidad en ciertos momentos, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá eventos climáticos severos que puedan alterar la tranquilidad del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio ante la alta humedad.

En resumen, el día en Meaño se presentará como un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. La combinación de nubes, bruma y viento del sur marcará el carácter del día, invitando a los residentes a abrigarse adecuadamente si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, subiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando los 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una sensación de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables a pesar de la nubosidad.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la localidad. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.