El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 17 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando hasta un 84% en las horas previas al mediodía. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación térmica más fría de lo que los termómetros indican, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, hay una probabilidad de precipitación del 20% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas ligeras, aunque no se espera que sean suficientes para mojar el suelo. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuye a un 10% entre las 19:00 y la 01:00, lo que refuerza la idea de que el día se mantendrá mayormente seco.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 27 km/h, aumentando a 41 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, se espera que el viento se mantenga constante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en la tarde y noche.

En resumen, Marín experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notable. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento podrían hacer que el tiempo se sienta más frío de lo habitual. Es recomendable que los residentes se vistan en capas y estén preparados para un día de condiciones variables, especialmente si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas, que darán paso a un cielo cubierto a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 18 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados a las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.