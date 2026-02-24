El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de las primeras horas, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 8 grados . La sensación térmica puede ser algo más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles del 67% al 77%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un respiro agradable en comparación con las mañanas más frías. Sin embargo, la tarde se presentará con un ligero descenso, volviendo a situarse en torno a los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles cómodos, rondando entre el 56% y el 68%.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Lalín se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y tengan en cuenta la posibilidad de que el viento sople con fuerza en ciertos momentos.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol, aunque cubierto por nubes, podrá asomarse en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

El orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 19:15, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será fresco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa que puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.