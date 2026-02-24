El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de nubes altas que dará paso a un cielo muy nuboso y finalmente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A pesar de la abundancia de nubes, las probabilidades de precipitación son bajas, con un leve registro de 0.1 mm de lluvia esperada en la tarde, aunque la probabilidad de que esto ocurra es mínima.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 12 grados, y se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 13 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 94% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento puede generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Las probabilidades de tormenta son nulas durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 15% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, no se anticipan eventos significativos de tormenta.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto, fresco y húmedo, con vientos moderados del sur. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para un tiempo variable y fresco a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, subiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando los 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, donde se espera una precipitación de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.