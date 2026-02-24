El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas den paso a un panorama muy nuboso, que se mantendrá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la cobertura de nubes se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales y de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se espera un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 11 y 15 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. La alta humedad también sugiere que la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento al 20% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin lluvias.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 0% hasta las 19:00 horas, cuando podría haber un leve incremento hasta un 10% en la probabilidad de tormenta. Sin embargo, no se prevén condiciones severas.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y una alta humedad, pero sin precipitaciones significativas. Los residentes deben prepararse para un tiempo mayormente cubierto, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados hacia la tarde. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes y visitantes.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

El 24 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , con un leve aumento en las horas centrales del día, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.