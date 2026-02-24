El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría, aunque sin precipitaciones esperadas. La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 1 de la mañana.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 64% y el 66%. Esto generará una sensación de frescura, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 13 km/h desde el este, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 16 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la sensación de calor. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 83% en las horas más cálidas, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso. El viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría generar algunas rachas más intensas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, aunque hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 10% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 18:00. La humedad seguirá en aumento, alcanzando un 86% hacia las 23:00, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. El viento continuará soplando desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 16 km/h.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque algo gris.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han dado paso a un cielo cubierto, lo que se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Nigrán se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad del entorno. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé una temperatura de 15 grados a partir de las 12:00 hasta las 16:00 horas.

El 24 de febrero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con un cielo completamente cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente a 13 grados hacia el mediodía y alcanzando los 17 grados en las horas centrales del día.

