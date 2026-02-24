El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 64% y alcanzando picos del 100% en las primeras horas de la mañana. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, la humedad se mantendrá en torno al 70-80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es esperada, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los habitantes de Forcarei tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento notable. Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de tormentas por la tarde añade un elemento de incertidumbre a la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.