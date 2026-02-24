El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 10 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 86% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades en exteriores, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades que requieran buena visibilidad. Se recomienda a los conductores que mantengan una velocidad prudente y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica, por lo que es importante estar preparados para un tiempo variable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo completamente cubierto en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados a las 15:00 horas.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.