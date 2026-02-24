El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo completamente cubierto en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas del día. Esta elevada humedad, combinada con la presencia de nubes, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, se prevé que la humedad se mantenga en niveles elevados, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se prevé la posibilidad de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en áreas rurales. La niebla se espera que sea más densa entre las 03:00 y las 04:00 horas, mientras que la bruma podría persistir hasta el mediodía.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 1 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo ventoso. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cuntis se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la brisa que se sentirá especialmente en las horas más frescas.

El orto se producirá a las 08:17 y el ocaso a las 19:17, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque la mayor parte del tiempo estará cubierto. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Cuntis, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores pueden ser menos agradables debido a la bruma y el viento.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, la cobertura nubosa se mantendrá constante, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde, aunque la precipitación total se espera que sea mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente gris que se mantendrá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo, con una visibilidad reducida en algunos momentos debido a la niebla y la bruma que se presentarán en las horas más tempranas.

