El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, donde se prevé una precipitación de hasta 0.1 mm.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con 11 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Esta variación de temperatura, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 60% en todo momento. Esto puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 46 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Este viento puede generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de tormentas hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00, donde la probabilidad se sitúa en un 20%. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas.

Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados, con el sol saliendo a las 08:18 y poniéndose a las 19:18, ofreciendo una luz tenue que puede ser agradable para quienes disfrutan de la fotografía o simplemente de un paseo al aire libre. En resumen, el día en Catoira se presenta como un día fresco y cubierto, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la debida precaución ante el viento y la posible lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, la cobertura nubosa se mantendrá constante, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde, aunque la precipitación total se espera que sea mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana y volviendo a subir a 16 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.