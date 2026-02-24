El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la lluvia no será un factor a considerar en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos suaves de alrededor de 4 a 7 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá con mayor intensidad.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:17, momento en el cual el cielo podría mostrar un ligero despeje, aunque las nubes altas seguirán presentes.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen que sea un día propicio para salir, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con periodos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales del día, donde las nubes serán más densas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas mostrarán una transición hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.